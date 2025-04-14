Şampiyon Bursaspor

2009-10'da Süper Lig'de şampiyon olup 4 Büyükler sonrasında bu başarıyı yakalayan ilk takım olan Bursaspor, sonrasında 2018- 19'da Süper Lig'den düşerken 2023-24'te de 3. Lig'e kadar geriledi. Ancak Timsah yeniden kendine geldi ve dev bir adım atarak 2. Lig'e çıkmayı başardı. 28. haftada Balıkesir'de Artvin Hopaspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, 27'de Alperen Gündoğdu'nun golü ile geriye düşerken 43'te Furkan Sakı ve 83'te Muhammet Demir'in golleri ile 3 puana ulaştı.5 haftaönce Bursaspor'un başına geçen teknik direktör Adem Çağlayan, "Bu şampiyonluk tertemiz bir şampiyonluk" diyerek sözlerine başları. Kalan 2 maçta da 3 puan istediklerini belirten Çağlayan, "Geriden gelip kazanmak çok önemliydi. Şampiyonluğu kazanarak başarmak çok önemli. 2 maçımız var, onları da kazanmak istiyoruz. Büyük taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bursaspor bu liglerde misafirdir, umarım gelecek sezon da 2. Lig'de misafir oluruz" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.Ev sahibi Artvin Hopaspor'un stadının tadilatta olması nedeniyle mücadele Balıkesir'de oynanırken 13 bin 732 kişi kapasiteli statta boş koltuk kalmadı. Bitiş düdüğü ile birlikte binlerce taraftar sahaya girerek başarıyı kutladı.Yeşil-beyazlı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken soyunma odasında da danslar edildi, tezahüratlar söylendi...