Zaha&Ziyech hikâye Yunus&Barış şahane

Galatasaray geçen iki sezonda Süper Lig'de mutlu sona ulaşırken, başrolde İcardi ve yardımcı rollerde Mertens ile Kerem Aktürkoğlu vardı. Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Cimbom'u bu sezon ise Victor Osimhen sırtlarken, yardımcı rolleri Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün üstlendi. 43 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol-5 asiste imzasını koydu. 37 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün de 12 gol-8 asistlik katkı sağladı.Skor yükünün yüzde 35'ini çeken 2000 doğumlu Yunus ve Barış, takımdan ayrılan Zaha ve Ziyech gibi maliyetli 30 yaş üzeri yıldızları unutturdu.