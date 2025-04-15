Pişmanlığı çok büyük!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü.
Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen sarı-lacivertliler, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti. Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı.
Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 7 mağlubiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı. Bu sezonun ilk yarısında
Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi. 2023-24 sezonunda
Trabzonspor'a boyun eğdi. 2022-23'te
ise 3 rakibinden de birer yenilgi aldı. Jose Mourinho'nun takımı Göztepe (2-2), Samsun (2-2), Eyüp (1-1), G.Saray (0-0), Samsun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Sarılacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken
(12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı (Bodrum/Trabzon/ Sivas). Fenerbahçe kalan 7 haftalık süreçte büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.