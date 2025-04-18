Bodrum’u yen altını bul!

Lider G.Saray, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında bugün Bodrum FK'yı RAMS Park'ta konuk ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Samsun'dan 2-0'lık galibiyetle dönen takımda fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Cezası sona eren Frankowski sağ beke geri dönecek. Lemina-Torreira-Sara üçlüsü ile orta sahayı sağlam tutacak sarı-kırmızılı takım, tek forvet Osimhen'le gol arayacak, Morata kulübe hamlesi olacak. Şampiyonluk için kalan 7 haftada 6 galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray, Bodrum FK'yı yenerek hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Okan Buruk, rakiplerini ciddiye almaları konusunda futbolcularını uyarıyor. Cezalı Sallai dışında Kaan Ayhan ve Jelert'in tedavisi devam ediyor. Bu arada Bodrum maçına G.Saray'ın 4 kritik ismi sarı kart sınırında çıkıyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara kart görürlerse gelecek hafta Eyüp maçında olamayacaklar.

35 GÜNLÜK HASRETİ BİTİYOR

RAMS Park'ta en son 14 Mart 2025'te sahaya çıkan G.Saray, 35 gün sonra taraftarına kavuşuyor. Antalya ile sahasında oynadıktan sonra ligde Beşiktaş ve Samsun, kupada da F.Bahçe deplasmanlarına giden Aslan, Bodrum karşılaşması ile yuvasına dönüyor.