Osimhen’in rakibi Jardel&İcardi!

Bu sezon ligde 24 maçta 21 kez ağları sarsan Victor Osimhen, son 7 maçta toplam 9 gole de imzasını attı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldızın ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu ligde her 87 dakikada bir gol attı. 2000-01 sezonundan bu yana verilere bakıldığında Mario Jardel 83 dakikada, Mauro İcardi de 86 dakikada bir ağları sarsarak takıma katkı verdi. Osimhen, Bodrum maçında atacağı gollerle bu alanda da zirveye çıkmanın peşinde.