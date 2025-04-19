Gitmiyorum buradayım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum galibiyetinin ardından hem şampiyonluk yarışına hem de geleceğiyle ilgili söylentilere cevap verdi. "Seneye Galatasaray'da olacak mısınız" sorusunu tecrübeli hoca, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Benim gibi G.Saraylı biri, G.Saray istediği sürece burada olur. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli ve gururlu bir şey. Başkan ve yönetim bizimle ne kadar çalışmak isterse, buradayız" şeklinde yanıtladı.

MAYIS YAKLAŞIYOR, ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTIK

Şampiyonluk yürüyüşüne başladıklarını da aktaran Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Rakibimizin maçlarına bakmadan gidiyoruz, üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Mayıs yaklaşıyor, taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda çok önemli maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor karşılaşması var. Kupada finale kalmak istiyoruz, aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz."

BÖYLESİ 40 YILDA BİR OLUR!

Evinde oynadığı son 5 lig maçında Galatasaray rakiplerine gol imkânı vermedi. Konya, Adana Demir, Fenerbahçe, Antalya ve Bodrum FK karşısında kalesini kapatan sarıkırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, bir başka efsaneyi yakaladı. Ekim-aralık 1985'te Jupp Derwall yönetimindeki Cimbom iç sahada aynı sezonda 5 maçta gol yememişti.