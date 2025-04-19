İmmobile’den rest!

eşiktaş'ın formsuz golcüsü Ciro İmmobile, geleceğiyle ilgili tartışmalara nokta koydu. İtalyan forvet hakkında siyahbeyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklama yapmıştı. Adalı,Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz" demişti. 35 yaşındaki forvet ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparken şu ifadeleri kullandı: "Sezonun geri kalanı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."