İmmobile’den rest!

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eşiktaş'ın formsuz golcüsü Ciro İmmobile, geleceğiyle ilgili tartışmalara nokta koydu. İtalyan forvet hakkında siyahbeyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklama yapmıştı. Adalı, "İmmobile'nin gelecek sezonun da parasını isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum.
Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz" demişti. 35 yaşındaki forvet ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparken şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş forması benim için çok büyük anlam taşıyor.
Sezonun geri kalanı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."