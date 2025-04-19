Süper Lig’e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! 16 yıl sonra bir ilk...

TFF 1. Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligin ikincisi Fatih Karagümrük bugün deplasmanda Boluspor'a konuk oldu. Boluspor rakibini 1-0 mağlup etti.
KOCAELİSPOR 16 YIL SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ
Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesinden sonra lider Kocaelispor'un da Süper Lig'e yükselmesi kesinleşmiş oldu. Körfez ekibi 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş oldu.
KOCAELİSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
Süper Lig'e yükselen ve şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'un paylaşımı: "Cümle alem duysun. Kocaelispor pes etmedi. Merhaba Süper Lig."