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Giriş Tarihi: 19.4.2025 20:59 Son Güncelleme: 19.4.2025 21:11

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! 16 yıl sonra bir ilk...

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ün Boluspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Kocaelispor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig’e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! 16 yıl sonra bir ilk...

TFF 1. Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligin ikincisi Fatih Karagümrük bugün deplasmanda Boluspor'a konuk oldu. Boluspor rakibini 1-0 mağlup etti.

KOCAELİSPOR 16 YIL SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesinden sonra lider Kocaelispor'un da Süper Lig'e yükselmesi kesinleşmiş oldu. Körfez ekibi 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş oldu.

KOCAELİSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

Süper Lig'e yükselen ve şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'un paylaşımı: "Cümle alem duysun. Kocaelispor pes etmedi. Merhaba Süper Lig."

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Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! 16 yıl sonra bir ilk...
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