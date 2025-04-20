5. yıldızı kazan 10 milyon doları al!

kalan 6 maçında 5 galibiyet alması halinde 25. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray tam konsantrasyonla yarışı sürdürüyor.Geçen hafta Kemerburgaz'da gerçekleştirilen toplantıda üst üste üçüncü zafere takımı daha da motive etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk primini 10 milyon dolar (yaklaşık 383 milyon TL) olarak açıkladı.