5. yıldızı kazan 10 milyon doları al!

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kalan 6 maçında 5 galibiyet alması halinde 25. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray tam konsantrasyonla yarışı sürdürüyor. Bu süreçte teknik heyet ve futbolcular her karşılaşmayı final olarak görürken yönetim de taşın altına elini koydu ve 5. yıldız için kesenin ağzını açtı.
Geçen hafta Kemerburgaz'da gerçekleştirilen toplantıda üst üste üçüncü zafere takımı daha da motive etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk primini 10 milyon dolar (yaklaşık 383 milyon TL) olarak açıkladı. Sezonun çifte kupayla tamamlanması halinde ödülün daha da artırılacağı kaydedildi.