Dadaşlar 23 şuttan bir gol buldu, yıkıldı

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve ikincilik hedefiyle direkt Süper Lig biletini hedefleyen Erzurumspor, evinde ummadığı bir darbe aldı. Dadaşlar, konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 yenildi. 27. dakikada Abdullah Aydın'la 1-0 öne geçen sarı-siyahlılar, 65'te Diarra ile 2-0'ı buldu.
Erzurumspor, 72'de Furkan'ın golüyle farkı bire indirdi. Ancak 9'u isabetli 23 şuttan sadece bir gol çıkaran ve kaleci İsa Doğan'ı geçemeyen Doğu ekibi, kaderine razı oldu.
58 puanda kalan ev sahibi ekip ikincilik için fırsat teperken, İstanbulspor ise puanını 55 yaptı.