Dadaşlar 23 şuttan bir gol buldu, yıkıldı

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve ikincilik hedefiyle direkt Süper Lig biletini hedefleyen Erzurumspor, evinde ummadığı bir darbe aldı. Dadaşlar, konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 yenildi.Erzurumspor, 72'de Furkan'ın golüyle farkı bire indirdi.58 puanda kalan ev sahibi ekip ikincilik için fırsat teperken, İstanbulspor ise puanını 55 yaptı.