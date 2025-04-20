Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Harika pazar!
Giriş Tarihi: 20.4.2025

Harika pazar!

Saat 18.00’de basketbol kadınlarda ÇBK Mersin karşısına şampiyonluk hedefiyle çıkacak sarı-lacivertliler, 19.00’da Süper Lig’de zirve yarışından kopmamak için Kayseri’yi ağırlayacak. 20.00’de ise voleybolcular VakıfBank’la karşılaşacak

Harika pazar!

Fenerbahçe taraftarı için bugün heyecan tavan yapacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde F.Bahçe Opet, Mersin'de ÇİMSA ÇBK Mersin karşısına çıkacak. Rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla yenen kadın basketbolcular bugün de kazanırsa seride durumu 3-0 yapacak ve şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 19.00'daki mücadelenin adresi Kadıköy olacak. Galatasaray'ın, Bodrum'u yendiği haftada kayıp yaşamak istemeyen futbol takımı, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak. 20.00'de ise F.Bahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. İlk maçı kaybeden kadın voleybolcular rakibini yenip seride durumu 1-1'e taşımak istiyor.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'de en son 7 Aralık'ta oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe sonrasında 12 galibiyet- 3 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Kanarya, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor'a, Kadıköy'de son 5 sezonda teslim olmadı. Sarı-lacivertliler rakibine 2018-19 sezonunda 3-2 boyun eğdikten sonra oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu arada sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadeleyi F.Bahçe 6-2 kazanmıştı. Öte yandan ceza sınırında olan Kostic, Çağlar, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Amrabat bugün sarı kart görürse G.Antep maçında forma giyemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harika pazar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz