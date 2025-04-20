Kartal’da dikiş tutmuyor

6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, üst üste kazandığı Sivas, Trabzon, Eyüp ve Kayseri maçlarının ardından serbest düşüşe geçti. Oynadığı son 6 karşılaşmada sadece lider Galatasaray'ı 2-1'lik skorla devirirken 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

NE GOL AMA!

İsmail Köybaşı, eski takımı Beşiktaş'a karşı futbol sahalarında az görünen güzellikte bir gol attı. Tecrübeli futbolcu, defanstan dönen topa adeta havada asılı kalarak makas hareketiyle müthiş bir vuruş yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü. Bu arada İsmail, Beşiktaş karşısındaki ikinci golünü buldu. 35 yaşındaki oyuncu, daha önce 2021 yılında Rizespor formasıyla siyah-beyazlıların filelerini sarsmıştı.

ŞUT ATMAYI UNUTTULAR!

Beşiktaş, Göztepe maçında da hücumda etkili olamadı. Siyahbeyazlı ekip, 7 şut denemesinde bulunurken, bugün ikisinde çerçeveyi tutturdu. Göztepe ise 17 şutta 7 isabetle oynadı. Kartal, bu sezon en az şut çektiği karşılaşmasını çıkardı.

GÜZEL GOLLER ATMAYI SEVİYORUM

Göztepe'ye beraberliği getiren vuruşu yapan İsmail Köybaşı şunları söyledi: "İlk yarıda Beşiktaş etkiliydi. İkinci yarıda oyunu biz domine ettik. Bunda benim golümün de etkisi olabilir. Güzel goller atmayı seviyorum. Nice gollere inşallah... Şimdi önümüzde kupa maçı var. Güzel bir yoldayız. Enseyi karartmaya gerek yok. Biz Göztepe'yiz, büyük bir camiayız."



YAPACAK BİR ŞEY YOK

Bir gol yemesine rağmen, Göztepe forvetlerine 5 şutta geçit vermeyen Mert Günok'tan maç sonrası samimi açıklamalar geldi. Tecrübeli eldiven, "Üçüncülük şansımız var ama inişli çıkışlı oyunumuz da devam ediyor. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda rüzgâr tersine döndü. Onların oyununa ayak uydurduk. Ne yapacağımız belli oluyor. Aslında bu da sezonun özeti gibi. Günahıyla, sevabıyla buradayız. Devam edeceğiz, yapacak fazla bir şey yok" dedi.