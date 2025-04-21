6-0’lık derbinin mimarı Lorant hayatını kaybetti

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Werner Lorant, kanserle mücadelesini kaybetti ve 1.5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertli takımın başında 39 maça çıkan Alman çalıştırıcı, 1.97'lik puan ortalaması yakalamış ayrıca 6-0'lık Galatasaray galibiyetin hocası olarak tarihe geçmişti. Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyespor ve Kasımpaşa'nın da teknik direktörlüklerini yapmıştı. Vefat haberinin ardından sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü için başsağlığı mesajı yayımladı.