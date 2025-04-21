%91.6 şampiyon!

Bitime 6 hafta kala zirvede olan Galatasaray, istatistiklere göre yüzde 91.6 ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takım, üç puanlı sisteme geçilen 1987'deki lig sezonundan bu yana son 6 haftada sadece 1 kez fire verdi.1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,2002, 2012, 2013, 2023 ve 2024 ise Aslan'ın Süper Lig hakimiyetiyle geçti.sloganıyla kenetlenen sarı-kırmızılı camia, tam 6 kez geriden geldi ve bu şekilde şampiyon olmaya alışık.G.Saray ikinci sırada girdiği son 6 haftadayılında Başakşehir'den zirveyi devralıp ipi göğüsleyen taraf oldu.