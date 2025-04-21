Dışarıda fırtına var!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte bordo-mavililer rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. En dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı.Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kalan 6 maçın beşinde gol yemezse, Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok "clean sheet" (gol yememe) rekorunu kıracak. Muslera, geçen sezon 17 maçta gol yememişti. Uğurcan şu anda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalan haftalarda rekora ulaşmak için perforUğurcan Çakır mans gösterecek.