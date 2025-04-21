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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Dışarıda fırtına var!

Bordo-mavililer dış sahadaki kayıplara Fatih Tekke yönetiminde son verdi, üst sıralara tırmanmaya başladı

YUNUS EMRE SEL
Dışarıda fırtına var!
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte bordo-mavililer rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. En dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı. Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti. Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.

UĞURCAN, MUSLERA'NIN PEŞİNDE!
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kalan 6 maçın beşinde gol yemezse, Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok "clean sheet" (gol yememe) rekorunu kıracak. Muslera, geçen sezon 17 maçta gol yememişti. Uğurcan şu anda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalan haftalarda rekora ulaşmak için perforUğurcan Çakır mans gösterecek.

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Dışarıda fırtına var!
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