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Giriş Tarihi: 21.4.2025 22:41 Son Güncelleme: 21.4.2025 22:41

Iğdır FK, Sakaryaspor'u farklı mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

AA
Iğdır FK, Sakaryaspor’u farklı mağlup etti!

1. Lig'in 35. hafta kapanış maçında Iğdır Futbol Kulübü, sahasında Sakaryaspor'u 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Dk. 80 Thuram), Regattin (Dk. 90 Arda Çolak), Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Aly Malle), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Dk. 76 Mert Çölgeçen), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 90 Semih Akyıldız)

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Batuhan Çakır), Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon

Goller: Dk. 3 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 28 Muammer Sarıkaya, Dk. 61 Alim Öztürk, Dk. 89 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+4 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Altıparmak, Dk. 75 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor) Dk. 45 Muammer Sarıkaya, Dk. 59 Ahmet Emin Engin, Dk. 65 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

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Iğdır FK, Sakaryaspor'u farklı mağlup etti!
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