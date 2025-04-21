Rizespor, Eyüp’ü yendi iki kötü seriye son verdi

Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı güçlü rakibi Eyüpspor'u 1-0 yenerek,Ayrıca 16 maç aradan sonra kalesinde gol görmedi. 32. dakikada konuk takım, Tayfur'la gole çok yaklaştı ancak kaleci Grbic'i aşamadı. 48. dakikada Rize, Jurecka ile üst üste iki pozisyonda öne geçme fırsatını kullanamadı. 57'de Berkay, kaleci Berke engeline takılırken Karadeniz ekibinin beklediği gol 77'de geldi.Eyüpsporlu Claro'nun göğsüne çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.