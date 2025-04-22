Hikâyemiz uzun yıllar anlatılacak!

Kupada bugün G.Saray ile karşılaşacak Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. İddialı olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin de kupanın da mutlak favorisi olan bir takımla karşılaşacağız.Osimhen çok iyi bir oyuncu. Galatasaray takımına nasıl önlem alacaksak Osimhen'e de önlem alacağız.Hakemlere destek vermemiz gerektiğini her demecimde söyledim" şeklinde konuştu.