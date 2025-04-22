Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2025 12:24 Son Güncelleme: 22.4.2025 12:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Konyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Grup etabında da her iki takım karşı karşıya gelmiş, ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Buna göre, Konyaspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün oynanacak Konyaspor-G.Saray mücadelesi ile başlıyor.

Bir diğer yarı final karşılaşması ise perşembe günü Trabzonspor ile Göztepe arasında...

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Her iki karşılaşma da canlı ve şifresiz olarak ATV'den ekranlara gelirken gün boyu canlı yayınlar, özel haberler ve yorumlarla A Spor'da kupa coşkusu yaşanacak.

KAZANAN TARAF FİNALE YÜKSELECEK

Konyaspor ile G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için bugün sahaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve beraberlik halinde önce uzatma, ardından da penaltılara gidilecek.

GRUPLARDAKİ MAÇTA GOL ÇIKMADI

İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı.

Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti.

KUPADA 6. RANDEVU

İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM G.SARAY

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı müzesine götürdü.

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR XI: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

GALATASARAY XI: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina,Torreira, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu
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