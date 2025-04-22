Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün oynanacak Konyaspor-G.Saray mücadelesi ile başlıyor.
Bir diğer yarı final karşılaşması ise perşembe günü Trabzonspor ile Göztepe arasında...
KAZANAN TARAF FİNALE YÜKSELECEK
Konyaspor ile G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için bugün sahaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve beraberlik halinde önce uzatma, ardından da penaltılara gidilecek.
GRUPLARDAKİ MAÇTA GOL ÇIKMADI
İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı.
Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti.
KUPADA 6. RANDEVU
İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
EN ÇOK KAZANAN TAKIM G.SARAY
1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı müzesine götürdü.
MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR XI: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer
GALATASARAY XI: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina,Torreira, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen