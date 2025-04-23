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Giriş Tarihi: 23.4.2025 16:41

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

İHA
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Samsunspor maçında ilk 11'de görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından koşu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Corendon

Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antreman ile devam edecek.

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Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını başladı
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