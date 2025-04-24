Bir ‘özel’liği kalmadı

Takımın yediği gol sayısı arttı, yüksek pres oyunu da düşüş gösterdi

Son Kayserispor beraberliği Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Sezon başında 10 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmesi için getirilen "Special One (Özel biri)" lakaplı Portekizli teknik adam, geçen sezon takıma rekor üstüne rekor kırdıran İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Tarihin en pahalı kadrosuna sahip olmasına rağmen derbilerde rakiplerine üstünlük kuramayan Mourinho, ilk 5 sıradaki rakiplerini de yenemedi. Bitime 6 hafta kala da zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

TOP KAZANAMIYOR VE KAYBEDİYOR

Mourinho, Comparisonator verilerine göre; 2023-24 ve 2024- 25 sezonlarının 30 haftalık karşılaştırmasında birçok değerde ezildi. Geçen sezona nazaran tabloda 7 puan daha az (79/72) topladı. Maç başına attığı gol (2.63/2.57), gol beklentisi (2.54/2.22), isabetli şut (6.8/6.5), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.6/25.6), rakip alanda top kazanma (30.6/29.3) gibi karnelerde İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Kalesine isabet eden şut maç başına 6.8'den 8.6'ya, gördüğü gol beklentisi 0.69'dan 0.89'a yükseldi. Bunun sonucunda yediği gol 0.83'ten 1'e çıktı. İsmail Kartal'ın en büyük silahı olan yüksek pres oyunu 14.6'dan 8.3'e geriledi. Kendi sahasında top kaybı (3.43/3.87) fazlalaştı ve topu uzaklaştırma (4.6/4) ve başarılı müdahale de (3.37/3.03) düşüş gösterdi.

TEK İSTİFASI 25 YIL ÖNCE

F.BAHÇE yönetimi, Jose Mourinho'ya destek kararı aldı ancak taraftarın bir kısmı Portekizli hocanın istifa etmesi gerektiğine olan inancını sürdürüyor. Deneyimli teknik adam, 25 yıllık kariyerinde sadece 1 kez görevi kendisini bıraktı. 20 Eylül 2000'de imza attığı Benfica'dan 5 Aralık'ta istifa etti. Daha sonra 9 farklı takımı çalıştırırken ya başka kulübe transfer oldu ya da görevinden alındı.