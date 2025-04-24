Gümbür gümbür rekorsaray!

Süper Lig'de 5 puan farkla zirveye kurulan, Türkiye Kupası'nda da Konya'yı 5-1'lik skorla farklı mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da birçok yıldız kariyer sezonunu yaşıyor. İşte Victor Osimhen'in başrolde olduğu Aslan'ın öne çıkan istatistikleri:

KUPADA Konyaspor'u boş geçmeyen Victor Osimhen, 35 maçta 30 gol-6 asiste ulaştı. Nijeryalı forvet toplam 36 kez tabelayı değiştirdi ve 31 gol-4 asistle oynadığı Napoli'deki 2022-23 dönemini geride bıraktı.

FENERBAHÇE, Beşiktaş ve Bodrum FK'dan sonra Konyaspor'u avlayan Lucas Torreira, 4 gol-6 asistle en fazla skor katkısı yaptığı sezonu gördü.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE YUNUS AKGÜN FARK YARATTI

BARIŞ Alper Yılmaz 11 golle kariyer rekoru kırdı, Yunus Akgün de 12 gol-9 asistle kariyer zirvesine çıktı.

KONYA'DA 3 gol pası veren Dries Mertens, geçen sezonki asist sayısını (16) yakaladı.

KALECI Fernando Muslera, Süper Lig'de 438 maça çıkarak efsane Bülent Korkmaz'ın 428 maçlık rekorunu ele geçirdi.

OKAN Buruk, Galatasaray'ın başında elde ettiği 105 galibiyetle sarı- kırmızılı kulüpte en çok maç kazanan teknik adamlar sıralamasında 4. sırada yer aldı.

GÖNÜLLERDE DE KRAL!

ATTIĞI gollerle Galatasaray'ı lig ve kupada taşıyan Victor Osimhen, saha dışında da herkesin takdirini topluyor. Taraftarın yoğun ilgisine tek tek fotoğraf çektirip imza dağıtarak karşılık veren tecrübeli forvet, Konya'da 5 gol yiyen rakibin 20 yaşındaki kalecisi Deniz'i maç biter bitmez teselli etti. Nijeryalı yıldız, yanına ekstra forma getirdi ve maçtan sonra isteyen meslektaşlarının talebini geri çevirmedi.