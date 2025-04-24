Prim zengini olacaklar

ve kupada üst üste 4 galibiyet alarak çifte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı. Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçen sezon 7 milyon dolar olan şampiyonluk primine de zam yapma kararı aldı. Rakamın 10 milyon dolar olması bekleniyor..