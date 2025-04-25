Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası final heyecanı!

Barcelona - Real Madrid final maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonluk yolunda son adıma gelen iki takım için heyecan dorukta. Genç yıldızın süre alması noktasında taraftarın isteği sürerken Arda Güler final maçında oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir