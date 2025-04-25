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Giriş Tarihi: 25.4.2025 10:21

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası final heyecanı!

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid ile karşılaşıyor. La Liga'da da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım için kupa maçını kazanmak oldukça önemli. Öte yandan Getafe karşısında attığı golle futbol dünyasında adından söz ettiren Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı merak ediliyor. İki takım için de heyecan dorukta. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası final heyecanı!

Barcelona - Real Madrid final maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonluk yolunda son adıma gelen iki takım için heyecan dorukta. Genç yıldızın süre alması noktasında taraftarın isteği sürerken Arda Güler final maçında oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası finalinde oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi günü. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma için ekran başında yerler alındı.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid final maçının Tivibu Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

La Liga'da Getafe karşısında sahaya çıkan Real Madrid sahadan 1-0 galibiyetle ayrılırken beklenen golü Arda Güler kaydetti. Defalarca paylaşılan ve günlerdir gündemden düşmeyen Güler'in golü sonrası gözler sıradaki karşılaşmaya döndü.

Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlamasa da Barcelona karşısındaki final maçında ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası final heyecanı!
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