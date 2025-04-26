Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı’nda tartışma yaşandı! Hakan Bilal Kutlualp ve Ümit Özat birbirine girdi...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp'in başkan adaylığını açıklamasının ardından tansiyon yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın nedeni belli olmazken sosyal medyada yer alan videoda Ümit Özat'ın "Bu kulüpte insanlar senin yüzünden Fenerbahçeli olmuyor, futbolcular yüzünden oluyor bunu bil." dediği duyuldu.

Hakan Bilal Kutlualp ise görüntülerde Ümit Özat'a cevap olarak "Oynadın para aldın" ifadelerini kullandı. Diğer üyelerin araya girmesiyle tansiyon düşürülürken ikili alandan farklı noktalara doğru gitti.

İŞTE O ANLAR:

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video