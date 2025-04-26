İtalyanlar’dan sonra şimdi de S.Arabistan!

Süper Lig'de G.Saray ile üst üste 3, toplamda ise dördüncü şampiyonluğuna (1'i Başakşehir) koşan Okan Buruk'a yeni sezon için ciddi teklifler geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunanSon ilgi ise Suudi Arabistan'dan... Fatih Terim'in Al Shabab ile yakaladığı grafik gündemdeyken S.Arabistan'da üst sıralardaki bir ekibin Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi. Galatasaray'da kazandığının 3 katı bir teklif yapmayı düşünen Körfez ekibinin sezon bitiminin ardından resmi hamle yapması bekleniyor.