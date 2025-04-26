Kritik gün

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün sportif ve finansal geleceğine yön verecek projeleri üyelerle paylaşacak.Başkan Ali Koç'un, eleştirilere yanıt vermesi de bekleniyor. Bu arada eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak.Fenerbahçebugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor'a kaybedillen 2 puan sonrası hedefe konulan Mourinho ile futbolcuları başkan Ali Koç önceki gün uyarmış ve "Taraftara layık olun" demişti.