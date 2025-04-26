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Giriş Tarihi: 26.4.2025

Kritik gün

Fenerbahçe camiasının bugün gözü kulağı Divan’da olacak. Başkan Ali Koç hem projelerini anlatacak hem de eleştirilere yanıt verecek. Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak. 65 bin kişilik yeni stat projesi üyelere sunulacak

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün sportif ve finansal geleceğine yön verecek projeleri üyelerle paylaşacak. Futbolda şampiyonluk yarışında G.Saray'ın gerisinde kalınması nedeniyle eleştirilerin odağında olan yönetim, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda Ülker Stadı'nın kapasite artışı, Dereağzı ve Maltepe'deki tesis yatırımları, Bankalar Birliği'nden çıkış ve Kenan Evren Lisesi arazisinde hayata geçirilecek projeleri detaylarıyla anlatacak. Başkan Ali Koç'un, eleştirilere yanıt vermesi de bekleniyor. Bu arada eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak.

G.ANTEP'TE FİNAL GİBİ MAÇ
Fenerbahçe bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor'a kaybedillen 2 puan sonrası hedefe konulan Mourinho ile futbolcuları başkan Ali Koç önceki gün uyarmış ve "Taraftara layık olun" demişti. Bu arada sakat oldukları açıklanan Maximin, Mert Müldür ve Amrabat kadroya alınmadı.

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Kritik gün
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