Kritik gün

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün sportif ve finansal geleceğine yön verecek projeleri üyelerle paylaşacak. Futbolda şampiyonluk yarışında G.Saray'ın gerisinde kalınması nedeniyle eleştirilerin odağında olan yönetim, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda Ülker Stadı'nın kapasite artışı, Dereağzı ve Maltepe'deki tesis yatırımları, Bankalar Birliği'nden çıkış ve Kenan Evren Lisesi arazisinde hayata geçirilecek projeleri detaylarıyla anlatacak.
Başkan Ali Koç'un, eleştirilere yanıt vermesi de bekleniyor. Bu arada eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak.
G.ANTEP'TE FİNAL GİBİ MAÇ
Fenerbahçe
bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor'a kaybedillen 2 puan sonrası hedefe konulan Mourinho ile futbolcuları başkan Ali Koç önceki gün uyarmış ve "Taraftara layık olun" demişti. Bu arada sakat oldukları açıklanan Maximin, Mert Müldür ve Amrabat kadroya alınmadı.