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Giriş Tarihi: 26.4.2025

Rams Park 2026’ya kadar kapalı gişe

Taraftar, kombine yenilemede fire vermedi. Loca ve kombine geliri bu sezon tarihi seviyeye yükselecek

Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray, saha dışında da zirveden inmiyor. 1 milyon adet forma satış hedefine yaklaşan sarı-kırmızılılar, mağazacılık gelirini 2.5 milyar TL seviyesine çıkardı. Loca ve kombine gelirinin ise 2.3 milyar TL olduğu son Divan Kurulu toplantısında açıklandı. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da yenilemeye sunulan yeni sezon kombinelerinde fire verilmedi. Taraftarlar, 19 bin 500 ila 150 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere büyük ilgi gösterdi, passolig sitesi yoğunluktan dolayı zaman zaman erişime kısıtlandı.
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Rams Park 2026’ya kadar kapalı gişe
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