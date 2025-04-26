Rams Park 2026’ya kadar kapalı gişe

Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray, saha dışında da zirveden inmiyor. 1 milyon adet forma satış hedefine yaklaşan sarı-kırmızılılar, mağazacılık gelirini 2.5 milyar TL seviyesine çıkardı.53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da yenilemeye sunulan yeni sezon kombinelerinde fire verilmedi. Taraftarlar, 19 bin 500 ila 150 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere büyük ilgi gösterdi, passolig sitesi yoğunluktan dolayı zaman zaman erişime kısıtlandı.