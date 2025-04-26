Son dakika: Fenerbahçe’de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Kurulda, sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için adaylığını açıkladı.
"BAŞKANLIĞI İKİ DÖNEMLE SINIRLAYALIM"
Kutlualp, "11 yıl şampiyonsuzluk kötü. 4 sene Aziz Bey, 6 senesi şimdiki yönetim. Bizim bu büyüyen, bu dinamik camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir şey bu.''
''Tüzükte önümüzdeki dönemde bazı değişiklikler olmalı. Tüzükte başkanlığı iki dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar..." diye konuştu.
"ŞAMPİYON OLAMAYAN ADAY OLAMASIN"
"Başkan, yönetici çıkarma potansiyelimiz çoktur." diyen Kutlualp, "Yeni insanlara fırsat vermek, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım.''
''İki dönem olursa, bu büyüklük neyi talep eder, iki dönem için seçilen başkanın, ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da şampiyon olamazsa ikinci döneme aday olamama kriteri gelmeli." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Kutlualp, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadelerini kullanmıştı.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞTI
1966 doğumlu Kutlualp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2002-2004 ve 2004-2005 yıllarında görev yaptı.