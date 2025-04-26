Son dakika: Fenerbahçe’de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!

Hakan Bilal Kutlualp, "Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var." dedi.