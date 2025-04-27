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Giriş Tarihi: 27.4.2025 18:17 Son Güncelleme: 27.4.2025 18:17

Inter'e evinde Roma darbesi! Dev maçtan Hakan Çalhanoğlu üzgün ayrıldı...

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter evinde Roma'ya 1-0 mağlup oldu.

Inter’e evinde Roma darbesi! Dev maçtan Hakan Çalhanoğlu üzgün ayrıldı...

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, evinde Roma'yı ağırladı.

Roma mücadeleyi 22. dakikada Soule'nin kaydettiği golle 1-0 kazanarak, 3 puanı cebine koydu. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.

ROMA'DAN 18 MAÇLIK SERİ

Bu skorla Roma 60 puana yükselerek, maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. ClaUdio Ranieri sonrası çıkışa geçen Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Haftaya Napoli ile aynı puanda giren lider Inter ise, bitime 4 maç kala şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

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Inter'e evinde Roma darbesi! Dev maçtan Hakan Çalhanoğlu üzgün ayrıldı...
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