Inter’e evinde Roma darbesi! Dev maçtan Hakan Çalhanoğlu üzgün ayrıldı...

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, evinde Roma'yı ağırladı.
Roma mücadeleyi 22. dakikada Soule'nin kaydettiği golle 1-0 kazanarak, 3 puanı cebine koydu. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.
ROMA'DAN 18 MAÇLIK SERİ
Bu skorla Roma 60 puana yükselerek, maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. ClaUdio Ranieri sonrası çıkışa geçen Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Haftaya Napoli ile aynı puanda giren lider Inter ise, bitime 4 maç kala şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.