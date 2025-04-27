İşte kartal’ı uçuracak hamle

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı. Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

İLK ONAYIN ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, projeden elde edilmesi beklenen gelirin kulübün borçları için kullanılacağını aktardı. Siyahbeyazlı kulübün hazırladığı proje içerisinde, ev ve iş yerlerinin olduğu belirtildi. Buradan beklenen gelir ise 150 ila 200 milyon dolar arasında.



100 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN ÇALIŞMA

Beşiktaş'ın, Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi. Adalı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.