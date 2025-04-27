Manchester United puanı 90+6’da aldı!

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip maçın 23. dakikada Semenyo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kırmızı şeytanlar, Hojlund 90+6'da bulduğu golle takımının 1 puanını kurtardı. Bournemouth'ta Evanilson 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester United 39 puanla 14. sırada kaldı. Bournemouth ise 52 puanla 8. sırada yer aldı ve Avrupa umutlarını devam ettirdi.

MANU'DAN KABUS GİBİ BİR SEZON

Manchester United, Premier Lig'de eski günlerini aratıyor...

Bu sezon 15 maç kaybeden Kırmızı Şeytanlar bu alanda en kötü performansa imza attı. Daha önce en az maç kazandığı sezonda 16 galibiyet alan Manchester United, an itibariyle 10 galibiyette bulunuyor ve yeni rekora bu alanda imza atmış olacak.

Ligde daha önceki en kötü sıralaması 8. olan Manchester United, kalan bölümde bu rekoru da kırmış olacak. Daha önce en kötü sezonunu 58 puanla tamamlayan Manchester ekibi, 39 puanla son 4 maça giriyor.