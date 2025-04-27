Recep Uçar: Hedefimiz ligi en iyi konumda bitirebilmek

Maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Uçar, ilk yarı planladıkları oyunu kaleye kadar gitme noktasına kadar gerçekleştirdiklerini ancak üretmekte zaman zaman zorlandıklarını ifade etti.

Uçar, "Belki tek pozisyon vermediğimiz bir maç. Yusuf ile iki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Ancak maçın sonlarında yediğimiz golle 1-0 geriye düştüğümüz bir maç oldu" dedi.

Karşılaşmanın 2. yarısında risk alıp çift santrafora döndüklerini ve karşılaşmayı 3-1 kazandıklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Hatay maçı sonrası tekrar geri dönüş yapabilen oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu geri dönüşler çok kolay olmuyor. Matematiksel olarak puan farkını açsak da hedefimiz kalan dört maçta Konyaspor taraftarının yüzünü güldürebileceğimiz sonuçlar almak ve ligi en iyi konumda bitirebilmek. Taraftarlarımızdan ricam, bundan sonraki süreçte bir takım eleştiriler olacaksa maçın sonuna saklamaları. İlla da eleştiri olacaksa benim şahsıma olabilir ama oyuncularımızı lütfen sonuna kadar destekleyin bizim buna çok ihtiyacımız var."

"SKORU KORUMAMIZ GEREKİYORDU"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise maça iyi başladıklarını söyledi.

Özellikle ilk yarıda, top rakipteyken doğru pozisyon aldıklarını aktaran Avcı, "İlk yarıda en büyük sıkıntımız, rakibin kenar ortalarıydı. Rakibin o ortalarına rağmen doğru savunma yaptık." diye konuştu.

Gelişim gösteren oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Avcı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Savunma arkasına yapılan koşulardan ziyade, kenarlarda çok fazla topla buluştuk. Bunu biraz daha merkeze yönlendirmemiz gerekiyordu, eksik kaldık. Ama en nihayetinde devreye 1-0 önde girdik. Skoru korumamız gerekiyordu. Açıkçası bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntü oldu. Konyaspor'u tebrik ediyorum, büyük bir camia." şeklinde konuştu.