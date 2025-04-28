Gençlerbirliği 5’ledi Gümrük’e tek gol yetti

Lig ikincisinin direkt Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de yarış nefes nefese geçiyor. Karagümrük, sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek 3 maç sonra güldü.Gümrük haftaya Pendik deplasmanına gidecek. Hemen arkasındaki Gençlerbirliği de düşmesi kesinleşen Adanaspor'a gol yağdırdı. Rakibini 5-0 yenen Başkent temsilcisi,ile zafere uzandı. Puanını 62 yaparak 3. sırayı korudu. G.Birliği, haftaya Sakarya'yı konuk edecek.