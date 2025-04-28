‘Geri’sini düşünmüyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor. Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor. Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızları Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred ile 4 dakika içinde zafere ulaşırken, kalan 5 haftada şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.
Geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösteren Mourinho'nun talebeleri, bu sezon 31 karşılaşmanın 10'unda skor dezavantajına yakalandı. 6 galibiyet-2 beraberlikle hanesine yazdırdığı 20 puanla bu alanda ligin en iyi takımı ünvanını aldı.
G.Saray (1-3) ile Beşiktaş'a (1-0) kaybedildi. Geçen sezon da Fenerbahçe, İsmail Kartal ile geriden gelerek 22 puanla ligin ilk sırasındaydı.
KAMP İSTEĞİ PORTEKİZ
Fenerbahçe'de kalacak mı gidecek mi tartışmaları sıkça yapılsa da Jose Mourinho, İstanbul'da çok mutlu olduğunu yakın çevresine her fırsatta dile getiriyor. Buraya alıştığını ve kalmak istediğini de vurgulayan tecrübeli teknik direktör, yönetime kamp teklifinde bile bulundu. Yapılan toplantılarda Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak istediğini belirten deneyimli hoca,
sezon başı kampının ülkesi Portekiz'de olmasını teklif etti. Başkan ve yönetim bu isteğe sıcak bakıyor.
TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE!
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında yaşanan hakem kararlarına dün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tepki gösterdi. "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" mesajıyla verilen videoda 3 hataya vurgu yapıldı. "1-Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'nun bileğine basıyor. 2-Attığımız gol alelacele iptal ediliyor. 3-Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'yu düşürüyor"
denilen pozisyonlar videoda yer aldı. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetmiş, VAR'da Macar Adam Pillok görev yapmıştı.
KAVGA SAHA DIŞINA TAŞTI
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep maçı sonrası "N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun" demişti. Bu tepkiye yanıt veren N'Diaye, sosyal medyadan kendisine edilen küfürleri paylaştı. G.Antep Kulübü, "İrfan Can Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklaması yaptı. F.Bahçe ise bu paylaşıma, "Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların spor ahlakından bahsetmeye hakkı yok. İrfan Can'ın sonuna kadar arkasındayız"
diyerek yanıt verdi.