‘Geri’sini düşünmüyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor. Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor. Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızlarıGeriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösterenG.Saray (1-3) ile Beşiktaş'a (1-0) kaybedildi.Fenerbahçe'de kalacak mı gidecek mi tartışmaları sıkça yapılsa da Jose Mourinho, İstanbul'da çok mutlu olduğunu yakın çevresine her fırsatta dile getiriyor. Buraya alıştığını ve kalmak istediğini de vurgulayan tecrübeli teknik direktör, yönetime kamp teklifinde bile bulundu.sezon başı kampının ülkesi Portekiz'de olmasını teklif etti. Başkan ve yönetim bu isteğe sıcak bakıyor.Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında yaşanan hakem kararlarına dün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tepki gösterdi. "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" mesajıyla verilen videoda 3 hataya vurgu yapıldı.denilen pozisyonlar videoda yer aldı. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetmiş, VAR'da Macar Adam Pillok görev yapmıştı.Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep maçı sonrası "N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun" demişti. Bu tepkiye yanıt veren N'Diaye, sosyal medyadan kendisine edilen küfürleri paylaştı. G.Antep Kulübü, "İrfan Can Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklaması yaptı. F.Bahçe ise bu paylaşıma,diyerek yanıt verdi.