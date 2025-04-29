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Giriş Tarihi: 29.4.2025 13:06

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam gaz hazırlanıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam gaz hazırlanıyor!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların dörde bölünmüş alanda ayak tenisi oynamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Felix Udokhai ise bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam gaz hazırlanıyor!
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