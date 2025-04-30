Çağrı Karakuş: "Salgado ile çalışmak paha biçilmez"

Başkanlığını Real Madrid efsanesi Michel Salgado'nun yürüttüğü kulüpte oynamanın kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Salgado'nun vizyonu kariyerimde adeta bir dönüm noktası oldu. Onunla aynı kulüpte olmak hem sahada hem de kişisel gelişimimde büyük bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA ÜST DÜZEY LİGLERDE OYNAMAK İSTİYORUM'

Karakuş'un hedefi ise net: "Türkiye Süper Lig veya Avrupa'nın üst düzey liglerinde mücadele etmek." Sahadaki istikrarlı performansı ve profesyonel duruşuyla dikkat çeken genç futbolcu, gelecekte adını daha büyük platformlarda duyurmaya kararlı görünüyor.

ÇAĞRI KARAKUŞ KİMDİR?

Çağrı Karakuş (d. 6 Ekim 1998, Rotterdam), Türk futbolcudur. Stoper mevkisinde görev yapmakta olan Karakuş, kariyerine Aytemiz Alanyaspor altyapısında başlamış, ardından Türkiye'de çeşitli profesyonel takımlarda forma giymiştir. 2024 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri 2. Ligi ekiplerinden Fursan Hispania FC forması giymektedir.

KARİYERİ

Çağrı Karakuş, futbol hayatına 2007 yılında Alanya Belediye altyapısında başladı. 2010 yılında Aytemiz Alanyaspor altyapısına geçerek gelişimini burada sürdürdü. Genç yaşta profesyonel kariyerine adım atan Karakuş, Türkiye'de sırasıyla:

· Alanyaspor

· Tepecikspor

·Yeni Malatyaspor takımlarında görev yaptı.