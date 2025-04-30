Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşıya karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu kritik derbinin hakemini açıkladı.

Buna göre pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Pakkan olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, 29. haftada oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

BU SEZON 27 MAÇ YÖNETTİ

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 16, 1. Lig'de 9 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 27 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin sadece Sivasspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş'ın da Galatasaray karşılaşmasını yönetti.

İŞTE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ