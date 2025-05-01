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Giriş Tarihi: 1.5.2025

FB-BJK maçına Yasin Kol!

Beşiktaş’ın, G.Saray’ı 2-1 yendiği derbinin ardından pazar günkü karşılaşmaya da Kol atandı

FB-BJK maçına Yasin Kol!
Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Sezonun son derbisi olan 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak F.Bahçe-Beşiktaş maçına Yasin Kol atandı. 37 yaşındaki Trabzon bölgesi hakemi olan Kol, bu sezon 16'sı Süper Lig, 9'u 1. Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 27 karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş'ın, G.Saray'ı 2-1 yendiği derbinin hakemi de Yasin Kol'du. Diğer hakemler şöyle: Yarın: 20.00 Antalya- Konya: Cihan Aydın. Cumartesi: 16.00 Alanya-Kayseri: Ümit Öztürk, Ç.Rize-Gaziantep: Mehmet Türkmen, 19.00 Hatay-Başakşehir: Ali Yılmaz, Galatasaray-Sivas: Ozan Ergün. Pazar: 16.00 Samsun-Eyüp: M.Ali Metoğlu, 19.00 Adana Demir-Göztepe: Batuhan Kolak, Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa- Trabzonspor: Halil Umut Meler.

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FB-BJK maçına Yasin Kol!
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