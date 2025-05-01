FB-BJK maçına Yasin Kol!

Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Sezonun son derbisi olan 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak F.Bahçe-Beşiktaş maçına Yasin Kol atandı.
37 yaşındaki Trabzon bölgesi hakemi olan Kol, bu sezon 16'sı Süper Lig, 9'u 1. Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 27 karşılaşmaya çıktı.
Beşiktaş'ın, G.Saray'ı 2-1 yendiği derbinin hakemi de Yasin Kol'du. Diğer hakemler şöyle:
Yarın: 20.00 Antalya- Konya:
Cihan Aydın. Cumartesi: 16.00 Alanya-Kayseri:
Ümit Öztürk, Ç.Rize-Gaziantep:
Mehmet Türkmen, 19.00 Hatay-Başakşehir:
Ali Yılmaz, Galatasaray-Sivas:
Ozan Ergün. Pazar: 16.00 Samsun-Eyüp:
M.Ali Metoğlu, 19.00 Adana Demir-Göztepe:
Batuhan Kolak, Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa- Trabzonspor:
Halil Umut Meler.