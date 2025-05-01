FB-BJK maçına Yasin Kol!

Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Sezonun son derbisi olan37 yaşındaki Trabzon bölgesi hakemi olan Kol, bu sezonBeşiktaş'ın, G.Saray'ı 2-1 yendiği derbinin hakemi de Yasin Kol'du.Yarın: 20.00Cihan Aydın. Cumartesi: 16.00Ümit Öztürk,Mehmet Türkmen, 19.00Ali Yılmaz,Ozan Ergün. Pazar: 16.00M.Ali Metoğlu, 19.00Batuhan Kolak, Pazartesi: 20.00Halil Umut Meler.