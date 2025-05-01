‘Onu Premier Lig’de yeniden göreceğiz’

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak geleceği tartışılan Jose Mourinlo için Chelsea'den öğrencisi olan TNT Sports yorumcusu Joe Cole'dan önemli bir iddia geldi. Portekizli hocanın hâlâ Avrupa futboluna çok şey katacağına vurgu yapan Cole, "Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum.İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikâye ortada.sözleriyle dikkat çekti.