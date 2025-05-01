‘Onu Premier Lig’de yeniden göreceğiz’

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak geleceği tartışılan Jose Mourinlo için Chelsea'den öğrencisi olan TNT Sports yorumcusu Joe Cole'dan önemli bir iddia geldi. Portekizli hocanın hâlâ Avrupa futboluna çok şey katacağına vurgu yapan Cole, "Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum. Tekrar Premier Lig'de görmek isterim. Çünkü gişe rekorları kırıyor. Bir şey kazanmak istiyorsan, gitmen gereken adam Mourinho. Onu yüzde 100 yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum.
İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikâye ortada. Hangi kulübe gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır"
sözleriyle dikkat çekti.