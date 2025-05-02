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Giriş Tarihi: 2.5.2025

9’u garanti 2’si bilmece

Mourinho, Beşiktaş maçı 11’ini ince eleyip sık dokuyor. Talisca’nın arkasında ve yanında oynayacak isimler belirsiz. Tadic-Kahveci ile Dzeko-En-Nesyri arasında tercih yapılacak

Samet YÜKSEL
9’u garanti 2’si bilmece
Süper Lig'de geri sayıma geçilirken şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe, pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, taraftarın önünde oynanacak bu prestij derbisine büyük önem veriyor. Ezeli rakipleri karşısında galibiyete hasret kalan Portekizli çalıştırıcı, bu kez mutlak galibiyet istiyor. Bu nedenle de kadro için ince eleyip sık dokuyor. 9 isim belli olurken, 2 formada tercih netleşmiş değil.

AMRABAT DERBİDE GERİ DÖNÜYOR
Kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etmeyi planlayan Mourinho, savunmada üçlü sistemi tercih edecek. Defansta Çağlar, Skriniar ve Yusuf Akçiçek forma giyecek. Kostic cezalı olduğu için kanatlarda Oğuz Aydın ve Szymanski'nin görev yapması bekleniyor. Orta sahada Fred'in partneri sakatlığını atlatan Amrabat olacak. Hücum hattında son haftaların formda ismi Talisca'nın yeri garanti. Mourinho'nun kafasını kurcalayan asıl mesele, Talisca'nın arkasında oynayacak isim. Tadic ile İrfan Can Kahveci arasında belirsizlik sürüyor. Talisca'nın partneri olarak Dzeko ve En-Neysri arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor.

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9’u garanti 2’si bilmece
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