9’u garanti 2’si bilmece

Süper Lig'de geri sayıma geçilirken şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe, pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor.Ezeli rakipleri karşısında galibiyete hasret kalan Portekizli çalıştırıcı, bu kez mutlak galibiyet istiyor. Bu nedenle de kadro için ince eleyip sık dokuyor.Kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etmeyi planlayan Mourinho,üçlü sistemi tercih edecek. Defansta Çağlar, Skriniar ve Yusuf Akçiçek forma giyecek. Kostic cezalı olduğu içinOğuz Aydın ve Szymanski'nin görev yapması bekleniyor.Fred'in partneri sakatlığını atlatan Amrabat olacak.hattında son haftaların formda ismi Talisca'nın yeri garanti. Mourinho'nun kafasını kurcalayan asıl mesele, Talisca'nın arkasında oynayacak isim. Tadic ile İrfan Can Kahveci arasında belirsizlik sürüyor. Talisca'nın partneri olarak Dzeko ve En-Neysri arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor.