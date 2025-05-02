İşte 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 6. etabın kazananı

AHMET ÖRKEN KIRMIZI MAYO LİDERLİĞİNİ KAYBETTİ

Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti.

Kırmızı mayoda liderliğe, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels yükseldi. Hollandalı sporcu turkuaz mayonun da sahibi olduğu için, 7. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu Ahmet Örken giyecek.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

TUR 2025'İN 7. ETABI SELÇUK-ÇEŞME ARASINDA

TUR 2025'in 7. etabı yarın Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek.

Ege Denizi'nin ağırlıklı olarak sahil şeridinin kullanılacağı parkurda bisikletçiler, 144,2 kilometre pedal çevirecek.

Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayacak etap, Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde sona erecek.