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Giriş Tarihi: 2.5.2025

Mert Hakan’a virüs şoku

Kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 20 gündür hastanede tedavi gören 30 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belli değil

Mert Hakan’a virüs şoku
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Acıbadem Ataşehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 10 binde bir rastlanan bir enfeksiyon nedeniyle iyileşme süreci oldukça yavaş ilerleyen milli oyuncunun, hastanedeki tedavisi sürüyor. 30 yaşındaki futbolcunun, bu hastalık sebebiyle büyük güç kaybettiği için eski formuna kavuşmasının zaman alacağı bildirildi. Doktorlar oyuncunun dönüşü için net bir tarih veremiyor. Bu sezon ligde 13 maçta 266 dakika süre bulan Mert Hakan 2 asist üretti. Sakatlıkları nedeniyle ise 52 gün sahalardan uzak kaldı.

ANLAYIŞ BEKLİYORUM!
Mert Hakan durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Sebebi sakatlık değil; 20 gündür devam eden bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış bekliyorum."

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Mert Hakan’a virüs şoku
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