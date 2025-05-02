Mert Hakan’a virüs şoku

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Acıbadem Ataşehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.hastanedeki tedavisi sürüyor. 30 yaşındaki futbolcunun, bu hastalık sebebiyle büyük güç kaybettiği için eski formuna kavuşmasının zaman alacağı bildirildi. Doktorlar oyuncunun dönüşü için net bir tarih veremiyor. Bu sezon ligde 13 maçta 266 dakika süre bulan Mert Hakan 2 asist üretti. Sakatlıkları nedeniyle isesahalardan uzak kaldı.Mert Hakan durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Sebebi sakatlık değil; 20 gündür devam eden bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış bekliyorum."