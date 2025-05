SABAH Spor, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını masaya yatırdı

Derbi zaferine hasret Mourinho ile G.Saray'ı yenen Solskjaer'in düellosu nasıl geçer?İki hoca nasıl bir sistem ve kadro ile sahada olur?Beşiktaş'ta da forma giyen Talisca, bu kez siyah-beyazlılara karşı. Maçın kaderini değiştirir mi?Derbiden çıkacak sonuç, yönetimlerin kaderini etkiler mi?Beşiktaş'ın, G.Saray'ı yendiği derbinin de hakemi Yasin Kol'du. Bu atama için görüşünüz ne?"Kayseri beraberliğinden ders alınmıştır. Kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe."Solskjaer,Galatasaray'ı yenerken iki dinamiği çok iyi kullandı.Bir aylık hoca olarak takımına sistem getiremezdi. Ama bir teknik adam olarak akıl koydu ve Gedson'u gözlerden kaçırarak galibiyet golünü buldu.Kayserispor'dan aldığı dersler olmalı. Elbette kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe. Beraberlik bile kabul edilemez.Beşiktaşdörtlü oyununu, mücadele ile desteklemek durumunda. Ekstra performanslara ihtiyacı var. Gözler Rafa, Gedson ve Mert Günok'un üzerinde olacaktır.Beşiktaş karşısında da Mourinho'nun meşhur üçlü sistemini görürüz muhtemelen. Rakibin defans merkezindeki sorunlarından yararlanmak isteyecektir. Bu nedenle kanat ataklar ve duran toplarda, uzun oyuncularını devreye sokar.demektir.Beşiktaş ile Talisca'nın ilişkisi geçen Ocak ayına kadar hiç kesilmedi. İşler kötü gittiğinde hep gündeme geldi. Ancak Fenerbahçe'nin bütçesi, bu transferi karşılayabildi.ama Portekiz, Çin, Arap yarım adası derken, yine Türkiye'ye geldi. Yani; artık sözleşme oyuncusu yaptı kendini ve yeteneğini de bu hizmete açtı.O yüzden değerli ve Fenerbahçe'yi de yarışın içinde tutacak golleri attı.Mayıs kongresi öncesinde Başkan Serdar Adalı, sandığa gelecek üyelerin karşısına bu keyifle çıkmak isteyecektir. AncakBu sezon hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı evlerinde yendiler. Büyük takım duygusunu taşıyorlar. Fenerbahçe yönetiminin bu galibiyete daha çok ihtiyacı var. Taraftar, Mourinho'dan bir derbi sevinci bekliyor. Kadıköy'de 3-3 biten son Kayseri maçının tribünden yükselen "istifa" sesleri ile bittiğini de hatırlayalım.Yasin Kol, son yönetimlerindeBir hakem için bulunmaz bir nimet. Kendisi duruşu ve kararlarıyla bunu sağladı.Pozisyona inanmadı ama tartışamadı bence.Adalı, Galatasaray maçı sonrası kendisinden helallik istemişti."F.Bahçe her maçı kazanmak zorunda. Bu da daha büyük bir baskı getiriyor."Her şeyden bağımsız, derbi maçları her zaman ön görülemezdir. Üç ihtimal de her şartta ortada durur. Bu genellemenin dışında sezon performanslarında Beşiktaş açık ara önde. Hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak. Kendi adına facia bir sezon geçirse de camia ve taraftarın tek tesellisi bu tür maçlarda alınan galibiyetler. Fenerbahçe bu maçın derbi kimliğini bir tarafa bırakarak her karşılaşmayı kazanmak zorunda. Bu da daha büyük bir baskı getiriyor.Beşiktaş'ın elindeki oyuncularla çıkarabildiği klasik bir kadrosu var.Fenerbahçe, hangi sistemle oynarsa oynasın önde çift santrforla oynadığı zaman başarılı olabiliyor.Yanında Talisca'yı önde görüyorum.Kalede de iki takımın bir sıkıntısı yok.Derbi maçların kader adamlarını önceden belirlemek mümkün değil. Derbilerin tarihi bize bunu söyletiyor. Her zaman farklı oyuncular skora etki edebildiler ve dengeyi değiştirebildiler. Buna stoperler ve bekler de dahil. Ama tabii ki gözler her zaman yıldız futbolcularda oluyor.Beşiktaş açısından yönetimi etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten seçim süreci netleşmiş gibi görünüyor.Fenerbahçe tarafı beraberlik halinde bile şampiyonluktan yüzde yüz kopma noktasına gelebilir. Bu da hem yönetim hem de hiç derbi kazanamamış olacak Mourinho açısından tartışmaları iyice alevlendirir ve reaksiyonları yükseltir.Beşiktaş-Galatasaraymaçı Yasin Kol'un ilk derbisiydi.Çok kart çıkaranbir hakem olmasına rağmeno maçın dengesini elindenkaçırmadı. Biliyorsunuz bütün derbilerhakem üzerinden maç gününekadar tartışılıyor. Bu süreçten kaçamıyoruz.Ama önemli olan maçın içindehataların yaşanmaması.