SABAH Spor, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını masaya yatırdı

SORULAR
1
Derbi zaferine hasret Mourinho ile G.Saray'ı yenen Solskjaer'in düellosu nasıl geçer?
2
İki hoca nasıl bir sistem ve kadro ile sahada olur?
3
Beşiktaş'ta da forma giyen Talisca, bu kez siyah-beyazlılara karşı. Maçın kaderini değiştirir mi?
4
Derbiden çıkacak sonuç, yönetimlerin kaderini etkiler mi?
5
Beşiktaş'ın, G.Saray'ı yendiği derbinin de hakemi Yasin Kol'du. Bu atama için görüşünüz ne?
GÜRCAN BİLGİÇ
MOURİNHO BORCUNU ÖDEMEK ZORUNDA!
"Kayseri beraberliğinden ders alınmıştır. Kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe."
1-
Solskjaer,
Galatasaray'ı yenerken iki dinamiği çok iyi kullandı. Birincisi tribünlerin sinerjisi, ikincisi ise duran top organizasyonu.
Bir aylık hoca olarak takımına sistem getiremezdi. Ama bir teknik adam olarak akıl koydu ve Gedson'u gözlerden kaçırarak galibiyet golünü buldu. Mourinho, böyle bir havada hem yarışa devam etmek hem de taraftarına borcunu ödemek için kazanacak formülü üretmek zorunda.
Kayserispor'dan aldığı dersler olmalı. Elbette kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe. Beraberlik bile kabul edilemez.
YİNE MEŞHUR ÜÇLÜ SİSTEMİNİ GÖRÜRÜZ
2-
Beşiktaş
dörtlü oyununu, mücadele ile desteklemek durumunda. Ekstra performanslara ihtiyacı var. Gözler Rafa, Gedson ve Mert Günok'un üzerinde olacaktır. Eşitliği uzattıkları her dakika, onlara maçı yönetme şansını verecek.
Beşiktaş karşısında da Mourinho'nun meşhur üçlü sistemini görürüz muhtemelen. Rakibin defans merkezindeki sorunlarından yararlanmak isteyecektir. Bu nedenle kanat ataklar ve duran toplarda, uzun oyuncularını devreye sokar. Öne geçmek F.Bahçe için konforlu dakikalar
demektir.
TALİSCA SIKIŞAN OYUNLARIN ANAHTARI
3-
Beşiktaş ile Talisca'nın ilişkisi geçen Ocak ayına kadar hiç kesilmedi. İşler kötü gittiğinde hep gündeme geldi. Ancak Fenerbahçe'nin bütçesi, bu transferi karşılayabildi. Talisca elbette duygusal anlar yaşayacaktır
ama Portekiz, Çin, Arap yarım adası derken, yine Türkiye'ye geldi. Yani; artık sözleşme oyuncusu yaptı kendini ve yeteneğini de bu hizmete açtı. Sıkışan oyunlar için bir anahtar Talisca.
O yüzden değerli ve Fenerbahçe'yi de yarışın içinde tutacak golleri attı.
KAYSERİ MAÇI 'İSTİFA!' SESLERİYLE BİTTİ
4-
Mayıs kongresi öncesinde Başkan Serdar Adalı, sandığa gelecek üyelerin karşısına bu keyifle çıkmak isteyecektir. Ancak ters bir sonuç onu çok yıpratmaz.
Bu sezon hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı evlerinde yendiler. Büyük takım duygusunu taşıyorlar. Fenerbahçe yönetiminin bu galibiyete daha çok ihtiyacı var. Taraftar, Mourinho'dan bir derbi sevinci bekliyor. Kadıköy'de 3-3 biten son Kayseri maçının tribünden yükselen "istifa" sesleri ile bittiğini de hatırlayalım. O stat bu saatten sonra galibiyet dışındaki bir sonucu kaldırabilecek durumda değil.
ADALI, YASİN KOL'DAN HELALLİK ALMIŞTI
5-
Yasin Kol, son yönetimlerinde güven veriyor ve oyunculardan da saygı görüyor.
Bir hakem için bulunmaz bir nimet. Kendisi duruşu ve kararlarıyla bunu sağladı. Bodrum'da yabancı VAR'ın oyununa gelmesi, İngilizcesinin yetersizliğinden.
Pozisyona inanmadı ama tartışamadı bence. Mevcut listede en güvenilir isim.
Adalı, Galatasaray maçı sonrası kendisinden helallik istemişti. Bu, moral olarak ona maçı rahat taşıtmalı!.
ALİ GÜLTİKEN
PSİKOLOJİK OLARAK BEŞİKTAŞ ÖNDE
"F.Bahçe her maçı kazanmak zorunda. Bu da daha büyük bir baskı getiriyor."
1-
Her şeyden bağımsız, derbi maçları her zaman ön görülemezdir. Üç ihtimal de her şartta ortada durur. Bu genellemenin dışında sezon performanslarında Beşiktaş açık ara önde. Hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak. Kendi adına facia bir sezon geçirse de camia ve taraftarın tek tesellisi bu tür maçlarda alınan galibiyetler. Fenerbahçe bu maçın derbi kimliğini bir tarafa bırakarak her karşılaşmayı kazanmak zorunda. Bu da daha büyük bir baskı getiriyor. Son haftalarda oyuna gol yiyerek başlayan bir F.Bahçe var. Bu durum Beşiktaş maçında tekrar ederse çevirmeleri o kadar kolay olmaz.
GENEL DENGEYI DEFANS DEĞİŞTİRİR
2-
Beşiktaş'ın elindeki oyuncularla çıkarabildiği klasik bir kadrosu var. Sistemsel olarak çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
Fenerbahçe, hangi sistemle oynarsa oynasın önde çift santrforla oynadığı zaman başarılı olabiliyor. Bu çift santrforun da olmazsa olmaz birinci adamı Dzeko.
Yanında Talisca'yı önde görüyorum. Maçın genel dengesine etki edecek ilk unsur Beşiktaş'ın defanstaki eksiklikleri olabilir.
Kalede de iki takımın bir sıkıntısı yok.
FARKLI OYUNCULAR DA ÖNE ÇIKABİLİR
3-
Derbi maçların kader adamlarını önceden belirlemek mümkün değil. Derbilerin tarihi bize bunu söyletiyor. Her zaman farklı oyuncular skora etki edebildiler ve dengeyi değiştirebildiler. Buna stoperler ve bekler de dahil. Ama tabii ki gözler her zaman yıldız futbolcularda oluyor. Talisca, son haftalarda önemli işlere imza attı. Bu maçta da beklenti olacaktır. Beşiktaş'ın Rafa'dan bu maçın adamı olmasını beklediği gibi.
SONUÇ YÖNETİMSEL DEĞİŞİM GETİRMEZ
4-
Beşiktaş açısından yönetimi etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten seçim süreci netleşmiş gibi görünüyor. Olası bir Beşiktaş galibiyeti, camia açısından tekrar gururunun okşanması ve mutlu hissetmeleri açısından önemli.
Fenerbahçe tarafı beraberlik halinde bile şampiyonluktan yüzde yüz kopma noktasına gelebilir. Bu da hem yönetim hem de hiç derbi kazanamamış olacak Mourinho açısından tartışmaları iyice alevlendirir ve reaksiyonları yükseltir. Ama bir yönetim ve teknik adam değişikliği yaratır mı sorusunun cevabı bana göre 'hayır' olur.
İLK DERBİSİNDE YÖNETİMİ DENGELİYDİ
5-
Beşiktaş-Galatasaray
maçı Yasin Kol'un ilk derbisiydi.
Çok kart çıkaran
bir hakem olmasına rağmen
o maçın dengesini elinden
kaçırmadı. Biliyorsunuz bütün derbiler
hakem üzerinden maç gününe
kadar tartışılıyor. Bu süreçten kaçamıyoruz.
Ama önemli olan maçın içinde
hataların yaşanmaması.