Dikkat! %90 şans bir anda %65’e inebilir

MURAT ÖZBOSTAN sordu, AHMET ÇAKAR gündemi değerlendirdi



Bu hafta G.Saray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. F.Bahçe de Beşiktaş ile oynayacak. Artık herkes G.Saray'ın yüzde 90 şampiyon olduğunu düşünüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz şampiyonluk yarışına?

ŞU anda Türk futbol kamuoyunun genel kanısı, yüzde 90'ın üzerinde Galatasaray'ın şampiyon olduğu yönünde. Ben de bu orana iştirak ediyorum. Ama 40 yılım futbolun içinde geçti. Dünyanın en fırıldak sporudur. 'Her şey bitti, başardım' dediğin an, bir bakmışsınız her şey tepetaklak olmuş. Görünen o ki bugün G.Saray kazanacak, kazanamaması futbol adına büyük sürpriz olur. Ama bir jenerik senaryo yazayım… Mesela maç başladı, iki dakika sonra son adamdan bir G.Saraylı atıldı. Sivasspor da golü buldu. Bir bakmışsınız, G.Saray kazanamamış. Yarın da F.Bahçe kazanmış, o zaman oran yüzde 90'lardan yüzde 65'lere kadar inebilir. Ama normal şartlar altında Galataray'ın kazanması lazım. Ama normal şartlar altında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı kesin yener diyemiyorum.



TARAFTAR İSTEDİ DİYE PEK TABİİ Kİ BAŞKAN DEĞİŞİR



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Taraftar istedi diye başkan değişmez" dedi. Bu arada Hakan Bilal Kutlualp de adaylığını açıkladı. Süreç hakkında neler söylersiniz?

AL birini vur ötekine… Taraftar istedi diye, başkan değişir. Pek tabii ki bunun demokratik koşulları var. Taraftar haklı değil mi Sayın Ali Koç? 7 yılda bir başarı yok. Üstelik bu 7 yılda ezeli rakiplerin şampiyonluklar yaşadı. Taraftar tabii ki haklı. Sayın Koç'un iyi niyeti ve Fenerbahçe sevgisinden asla şüphem yok. Ama olmayınca olmuyor. Olmadı da…

F.BAHÇE BAŞKANI KOÇ: AÇIN KAPIYI DUYSUNLAR



Fenerbahçe'nin geçen hafta yapılan Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, kendisini istifaya davet edenlere, "Taraftar istedi diye gitmem. Yapacak işlerimiz var. Tamamlanacak yolumuz var. Açın kapıyı duysun herkes! 2 sene sonra 'İyi ki bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar, kaldılar' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.



F.BAHÇE DERBİDE ANCAK BEŞİKTAŞ KADAR FAVORİ



F.Bahçe-Beşiktaş derbisini nasıl görüyorsunuz? Beşiktaş'ın Kadıköy'de şansı var mı?



NORMAL şartlar altında F.Bahçe favoridir. Ama Beşiktaş ile nerede oynuyorsanız oynayın, Beşiktaş'ın formu ne kadar kötü olursa olsun Beşiktaş Beşiktaş'tır. Dolayısıyla yarınki derbide F.Bahçe sadece favoridir. Asla ağır favori değildir. F.Bahçe'nin kazanma ihtimali, kazanamama ihtimali kadardır. Dolayısıyla şayet F.Bahçe puan kaybettiği an, G.Saray, Sivas'ı da yenmiş olursa puan farkı daha da açılır ve iş biter.



YABANCI GEVŞEDİKÇE BAŞARI UZAKLAŞTI



G.Saray, Tahkim Kurulu'na başvurarak yabancı kuralının tekrar gözden geçirilmesini istedi. Sistem sürekli değişiyor. Kökten bir çözüm öneriniz var mı?

YABANCI rahatlığı Türk futbolu için büyük tehlikedir. Yabancı kurallarını gevşettikçe gevşettik ama son yıllara bakın, ne kulüplerimiz ne Milli Takımımız başarılı değil. Yine Bodo/Glimt örneğinden bahsedeceğim. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış bir Norveç takımının ilk 11'inin neredeyse tamamı Norveçli oyunculardan oluşuyor. Ben 'yabancı hakkı kalksın' demiyorum, sınırlansın, azalsın, kaliteli yabancılar gelsin. Ayrıca yabancı sınırını geniş tutmak, şirketleşmemiş Anadolu kulüpleri için bir soygun amacıdır. Vasıfsız bir yabancı futbolcuya hak ettiğinin 10 katını vermiş gibi gösterip cebe indirmek, özelikle bazı Anadolu kulüplerinde çok yaygın. İşin kötüsü, bunun denetimi de yok.



F.BAHÇE YÖNETİMİ, ARTIK FIKRALARA KONU OLMAMALI



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon Mourinho ile devam edeceklerini ve şampiyon olacaklarını söyledi. Bu sözler bir kısım tarafından tepki de gördü. Çünkü her sezon aynı düşünce ile yola çıkıp hayal kırıklığı yaşanıyor. Siz bu sözlere ne diyorsunuz?

ALİ Koç, başkanlık yaptığı dönemlerde üzülerek söylüyorum ki çok defa tükürdüğünü yalamış durumda. Koç karizmasında bir adama uymayacak kararlar verdi, çok saçma stratejiler üretti. Yıllar önce göreve geldiğinde bir muhabir, 'Ersun Yanal gelebilir mi?' dediğinde ona dönüp alaycı bir gülümseme ile, "Siz bizim vizyonumuzu daha anlamadınız değil mi?" diyerek aşağıladı. Ama bir baktık, bir dönem sonra Ersun Yanal, F.Bahçe'nin başına getirildi. "F.Bahçe takımı sosyal medya ile yönetilemez" dedi, oysa ki Ersun Yanal'ı göreve getiren sadece sosyal medyaydı. Geçen sene Ramazan ayında 25 bin kişiyi Kadıköy'e topladılar, 'Ligden çekilmek de dahil birçok şeyi konuşacağız' dediler. Ligden çekilmediler, Süper Kupa'ya çıkmadılar, G.Saray'a bir kupa daha hediye ettiler ve 'önümüzdeki yıl Türkiye Kupası'na katılmayacağız' kararını resmen aldılar. Fakat bu sene bir de baktık ki Türkiye Kupası'na da katıldılar. Koskoca F.Bahçe'nin başkan ve yönetimi, fıkralara konu olacak böylesine yanlışlar yapmamalı. Mourinho'nun sezon başı göreve getirilmesi asla yanlış bir davranış değildir. Belki de dünyanın en önemli hocalarından biri F.Bahçe'nin başına geçti. Karar doğruydu. Önemli transferler yaptılar, hepsinde Mourinho'nun imzası vardı. Ama tutmadı, olmadı, doku uyuşmadı. Alınan oyuncuların belli bir kısmı fos çıktı. İyi top oynamadılar. Hiçbir derbi kazanamadılar. Avrupa'dan tıpkı G.Saray gibi erken elendiler. Oysa ki her iki takımın da bütçelerinin 10'da biri olan Norveçli Bodo/Glimt yarı final oynuyor. Mourinho ile bir yıl daha devam etmek ağır hatadır. Mourinho sadece futbol takımı teknik direktörü olarak sınıfta kalmadı, insan olarak da hem rezil oldu hem de sınıfta kaldı. Üç maçta G.Saray'a 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almış olan Jose Mourinho, tıpkı ilkokul çocukları gibi sürekli G.Saray ile uğraştı durdu. Mahalle kavgalarındaki gibi tuttu, Okan Buruk'un burnuna saldırdı. Koskoca F.Bahçe'nin hocası, böyle rezilliklere imza atmamalı, atamaz! Bu nedenle F.Bahçe'de bir yıl daha kalmasının hiçbir anlamı olmadığı gibi kredisini de tamamen tüketmiş durumda.



HAKEMLER UTANMALI!



Derbinin hakemi Yasin Kol oldu. Beğenen de var, beğenmeyen de. Bu atama için neler söylersiniz?

YASIN Kol'un ikinci defa bir derbiye atanması, Türk futbolunda hakemlerin ayıbıdır. Yasin Kol kötü hakem mi? Değil. FIFA hakemi de değil. Eğer MHK mecbur kalıp da tekrar Yasin Kol'u bu maça veriyorsa, başta Halil Umut Meler ve diğer üst düzey hakemler utanmalıdır.