Plan tamam herkes kazanacak

Galatasaray yönetimi, kulüpte bir yıl sözleşmesi kalan Yunus Akgün ile yeni kontrat imzalamak için çalışmalarına hız verdi. Bu sezon 12 gol-9 asistlik katkı veren ve performansıyla Avrupa'da önemli kulüplerin dikkatini çeken milli futbolcunun yaz transfer döneminde geçerli serbest kalma maddesi 11 milyon Euro. 24 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, garanti ücreti 17.2 milyon TL olan yıldızına ciddi bir zam yapmayı planlıyor. Roland Sallai'ye 2.5 milyon Euro ödeyen yönetim, aynı rakamı Yunus'a da vermeye hazır.

LİG BİTMEDEN İMZALAR ATILIR

Görüşmelerde pürüz çıkmazken uzun süreli yeni sözleşme hazırlanan futbolcudan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini çıkarması isteniyor. Yunus'un bu fedakârlığına karşılık bu sezonki mevcut ücreti güncellenecek. Taraflar arasında lig bitmeden anlaşmaya varılması bekleniyor. Menajeri William D'Avila, tecrübeli ismin olası Avrupa satışından pay almak istiyor ve sözleşmede son detaylar konuşuluyor.

SADECE SAHAYI DÜŞÜNÜYOR

Geçen hafta oynanan Eyüpspor maçından sonra teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını duyurduğu Yunus Akgün, "Şu anda sadece sahaya odaklıyım. Sezon bitince oturup konuşuruz" demişti.

OSİMHEN REKOR İÇİN ÇIKIYOR

GALATASARAY formasıyla 31 gol-7 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Napoli'deki dönemini yakaladı. Osimhen, Sivasspor'a gol atarsa kariyer rekorunu kıracak. Nijeryalı yıldız son haftalarda formunun zirvesinde.