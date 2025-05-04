Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kritik derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Öte yandan karşılaşma öncesi şok bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarları kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, kritik Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine tanıklık ediyor.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek isterken, siyah-beyazlılar 3. lük yarışı adına galip gelmek istiyor.
MAÇA İLGİ BÜYÜK
Süper Lig'de uzun süreli şampiyonluk hasreti olan Fenerbahçe, bu sezon da işini zora soktu. Buna karşın zorlu derbide taraftalar maça büyük ilgi gösterdi.
ACUN ILICALI'YA ŞOK TEPKİ
Karşılaşma öncesi stadyuma gelen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şok bir tepkiyle karşılaştı.
Son dönemde gelen sonuçların ardından tepkili olan taraftarlar, Ilıcalı'yı saha içinde olduğu esnada ıslıkladı.
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ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi şok! Taraftar Acun Ilıcalı'yı ıslıkladı