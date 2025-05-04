Hesap kitap derbisi

Türk futbolu, bu akşam Süper Lig'in kader maçlarından birisine sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki kapışmadan galibiyetle ayrılıp, şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşımayı amaçlıyor. Dev randevu, Fenerbahçe için sezonun ilk derbi zaferini elde etmek açısından da önem taşıyor.
Bir önceki sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen (3 G, 1 B) Kanarya, bu sezon 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Kupa'da da G.Saray'a evinde yenildi. Karşılaşma siyah-beyazlılar açısından ise prestij ve üçüncülük yarışına tutunma anlamına geliyor. Kartal, ezeli rakibi karşısında büyük maç performansına güveniyor. Beşiktaş; bu sezon sahaya çıktığı 5 derbinin üçünü kazandı, 1'inde berabere kaldı
. Sadece ligin ilk yarısında G.Saray'a mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında deplasmandaki son 5 maçın 3'ünden puan çıkarmayı başardı.
KİM ÖNE GEÇECEK?
Mourinho ile Solskjaer, 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Solskjaer, Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı. Bu müsabakalarda her iki teknik adam da ikişer kez kazandı. 1 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Mourinho idaresindeki Tottenham'ın, Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşma, rekabette alınan en farklı galibiyet oldu.