Hesap kitap derbisi

Türk futbolu, bu akşam Süper Lig'in kader maçlarından birisine sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki kapışmadan galibiyetle ayrılıp, şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşımayı amaçlıyor.Bir önceki sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen (3 G, 1 B) Kanarya, bu sezon 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Kupa'da da G.Saray'a evinde yenildi. Karşılaşma siyah-beyazlılar açısından ise prestij ve üçüncülük yarışına tutunma anlamına geliyor. Kartal, ezeli rakibi karşısında büyük maç performansına güveniyor.. Sadece ligin ilk yarısında G.Saray'a mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında deplasmandaki son 5 maçın 3'ünden puan çıkarmayı başardı.Mourinho ile Solskjaer, 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Solskjaer, Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı. Bu müsabakalarda her iki teknik adam da ikişer kez kazandı. 1 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Mourinho idaresindeki Tottenham'ın, Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşma, rekabette alınan en farklı galibiyet oldu.