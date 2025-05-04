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Giriş Tarihi: 4.5.2025 16:05

Trabzonspor’a kötü haber! İki sakatlık birden

Trabzonspor; Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında yaralanma, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor’a kötü haber! İki sakatlık birden

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi."

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Trabzonspor’a kötü haber! İki sakatlık birden
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