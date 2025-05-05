Hayallere kartal pençesi

20 YIL SONRA DUBLE

Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yenmeyi başardı. 20 sene önce rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon içeride-dışarıda 1-0'lık sonuçla 3 puanı aldı.

BOĞAZ'IN EFENDİSİ

Beşiktaş bu sezon derbilerde aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu etti. Sezona Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek başlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi hem evinde hem de deplasmanda devirdi. Kanarya'nın, Tüpraş'ta kendilerine yenildikten sonra başlayan 17 (13G/4B) maçlık serisini bitirdi. RAMS Park'ta 2-1 yenildiği Galatasaray'dan rövanşı aynı sonuçla alırken rakibinin namağlup ünvanına son verdi. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan bu duruma "Boğaz'ın efendisi" paylaşımı ile vurgu yaptı.





ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?

EN son 5 yıl önce Göztepe forması giyerken Ç.Rize maçında penaltı kurtaran İrfan Can Eğribayat dün, Fernandes'in vuruşunda başarılıydı ancak bu yenilgiyi önleyemedi. Fenerbahçeli kaleci maç sonunda "Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Kelimeler bir araya gelmiyor şu anda" diye konuştu.

REKOR KIRDI, HAFTAYA YOK

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok dün 8 kurtarışla hem skoru korudu hem de Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçına imza attı. Zaman geçirdiği için gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mert, haftaya Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası taraftara seslenip, "Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu sezonu iyi bitirmek. Taraftarımıza seslenmek istiyorum. Dışarıdan bizi bozmaya çalışan seslere kulak vermesinler. Birlik olmaya ihtilacımız var" dedi.

G.SARAY HAFTAYA İŞİ BİTİREBİLİR

F.BAHÇE ile puan farkı 8'e çıkan Galatasaray, kalan 4 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bir sonraki hafta F.Bahçe, Başakşehir'e puan kaybeder, Galatasaray da Trabzon'u yenerse bitime 3 hafta kala Aslan, 25. şampiyonluğunu garantileyebilir.